Москва, , 12:56 — REGNUM Российские власти не планируют принуждать чиновников вакцинироваться от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это невозможно сделать в обязательном порядке. Это может быть только на добровольной основе. Хотя вы знаете, что многие также приняли на добровольной основе участие в испытаниях вакцины», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, будет ли в будущем перед встречами Владимира Путина с чиновниками учитываться, вакцинировался чиновник или нет, Песков подчеркнул, что это будет зависеть от «специалистов, инфекционистов, от заключения эпидемиологов» и от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса в дальнейшем.

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