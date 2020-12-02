Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM Свердловские власти дополнительно выделят транспорт и привлекут волонтёров для доставки больным лекарств. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Соответствующее поручение дал глава муниципалитетов губернатор Евгений Куйвашев. Складывается ситуация, что нужные медикаменты зачастую уже находятся в поликлиниках, но к жителям попадают не так быстро, как нужно. Лекарства доставляются больным, чьё состояние позволяет проходить лечение на дому.

«Сейчас мы дополнительно выделяем транспорт», — сказал Креков.

Чиновник добавил, что в регионе уже заключили договоры на 90% наименование медикаментов из рекомендательного списка, которые оплатят средствами, ранее выделенными из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, часть пациентов с COVID-19 проходят лечение амбулаторно. Решение принимает лечащий врач.

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