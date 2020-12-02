Москва, , 12:52 — REGNUM На 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников, сообщает 2 декабря ТАСС со ссылкой на ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского.

По его словам, артист умер после тяжелой болезни, вызванной коронавирусом. Ректор института назвал Плотникова прекрасным актером и фантастическим мастером. Он возглавлял одну из кафедр в ГИТИСе.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года. Он известен ролью доктора Броменталя в фильме «Собачье сердце». Он также сыграл в фильмах «Восхождение», «Емельян Пугачев», «Лес», «Холодное лето пятьдесят третьего» и других фильмах.