Москва, , 12:46 — REGNUM Поставки вакцины от COVID-19 для зарубежных стран будут выстраиваться в рамках взаимодействия РФПИ с иностранными представителями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Что касается потребностей возможных потребителей этой [российской] вакцины за рубежом, то они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ выстраивает с зарубежными партнерами», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что «абсолютным приоритетом» являются граждане РФ, которые выразят желание привиться от COVID-19.