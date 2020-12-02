Белгород, , 13:22 — REGNUM Шесть газификационных станций дополнительно установят в больницах Белгородской области. Две из них введут в эксплуатацию уже в декабре 2020 года, сообщили 2 декабря в региональном оперативном штабе.

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До 5 декабря газификаторы установят в Борисовской ЦРБ, до 25 декабря оборудование установят в Новооскольской ЦРБ. В 2021 году к 1 февраля дополнительно оснастят кислородом главный ковид-госпиталь региона — больницу №2 Белгорода, а до 15 февраля — Старооскольскую окружную больницу.

«Мы должны войти в зимний период, в следующий этап эпидсезона по гриппу и ОРВИ, с уже обновлёнными газификационными станциями, которые будут соответствовать всем требованиям», отметила заместитель губернатора Наталия Зубарева.

Ещё две газификационные станции в Красногвардейской и Новооскольской ЦРБ оснастят за внебюджетные средства.