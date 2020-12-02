Архангельск, , 12:44 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 399 новых случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших: 117 архангелогородцев, 72 жителя Северодвинска, 50 жителей Котласского района, 48 новых случаев заболевания выявлено в Плесецком районе, по 20 — в Вельском и Устьянском районах. Заболеваемость COVID-19 продолжает расти в Холмогорском, Пинежском, Красноборском, Вилегодском, Лешуконском, Шенкурском, Приморском и других районах области.

В штабе сообщили, что выявлен очередной завозной случай — инфекцию обнаружили у жителя Архангельской области, вернувшегося с отдыха в Турции.

Всего на лечении с новой коронавирусной инфекцией находится 8231 человек.