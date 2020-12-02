Элиста, , 12:43 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 2 декабря. Днём ранее было подтверждено 95 случаев заражения.

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В настоящее время госпитализация потребовалась 625 пациентам с COVID-19, из них 17 человек находятся в тяжёлом состоянии, 25 человек — в стационаре для долечивания. Режим самоизоляции предписано соблюдать 4 тыс. 303 жителям республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 11 тыс. 942 случая заражения коронавирусом, выздоровели 9 тыс. 889 пациентов.

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