Москва, , 12:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин получает полную информацию по ситуации с пандемией коронавируса в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"[Вопрос публикации данных по смертности в сводке оперштаба — ] это вопрос к штабу. Я могу сказать только, что однозначно президент получает всю полную информацию о показателях и [уровне] заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности», — сказал Песков.

Он также напомнил о существовании разных методологий подсчёта числа смертей и определения их причин.