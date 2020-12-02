Ташкент, , 12:39 — REGNUM В шести университетах Узбекистана планируют открыть инкубационные центры для студентов-предпринимателей, сообщили в пресс-службе компании IT Park Uzbekistan.

На сегодняшний день подобные центры открыты в пяти вузах: Туринском политехническом университете, Ташкентском филиале РЭУ им. Плеханова, Ташкентском государственном экономическом университете, университете Инха и университете Амити.

В IT Park пояснили, что центры поддержки студентов являются площадкой для развития бизнес-проектов молодых людей. Студенты получают консультации, принимают участие в конкурсах и викторинах.

Отмечается, что инкубационные центры направлены на развитие предпринимательства в сфере информационных технологий среди студентов.

Читайте также: Узбекистан получит $40 млн на развитие малого и среднего бизнеса