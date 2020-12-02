Тбилиси, , 12:41 — REGNUM В Грузии запущена программа масштабного тестирования населения на коронавирус. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 2 декабря заявил замглавы оперативного штаба при координационном совете по защите населения от SARS-CoV-2 Бердия Сичинава на брифинге.

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"Государство будет делать около 20 тысяч тестов в день, вдобавок к этому исследования будут проводить частные лаборатории и клиники», — сказал Сичинава.

Он отметил, что будут проводить ПЦР-тестирование, а также использовать экспресс-тесты. Программа будет действовать до 1 февраля. Цель программы — оперативное выявление носителей коронавируса для изоляции или размещения в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на 2 декабря, в Грузии за последние сутки выявили 4033 случая заражения коронавирусом. За этот период провели 10 234 тестирования на SARS-CoV-2.

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