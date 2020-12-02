Тюмень, , 12:37 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 161 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 декабря коронавирусом заразились 18 587 человек. Выздоровели 14 903 человека, 134 пациента с COVID-19 скончались (на три человека более, чем дём ранее).