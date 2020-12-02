Нальчик, , 12:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ежедневно фиксируется более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки прирост пациентов с COVID-19 составил 96 человек, что является рекордным для республики за все время пандемии.

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Общее число носителей коронавируса достигло в регионе за все время наблюдения 12 904 человек, сообщили 2 декабря в региональном минздраве. Из них сумели справиться с болезнью 10 279 человек. За прошедшие сутки число вылечившихся увеличилось на 123 пациента.

В настоящее время находятся в госпиталях 1437 человек, в том числе и с не подтвержденным пока диагнозом COVID-19. Из них в тяжелом состоянии — 81 пациент.

Число случаев летального исхода увеличилось за прошедший день на три. Общее количество умерших составляет 221 человек.

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