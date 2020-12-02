Белгород, , 12:41 — REGNUM До конца 2020 года 44 автомобиля для врачей поступит в Белгородскую область. Большая часть предназначена для семейных врачей. Об этом на заседании регионального правительства рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Новые автомобили передадут в пользование в основном семейным врачам, а также медперсоналу. Транспорт закупают по федеральной программе «Модернизация первичного звена медпомощи». Запуск проекта из-за пандемии коронавируса отложили на 2021 год, однако автомобили регионы получат до конца 2020 года.

По предварительным данным, на модернизацию медицины Белгородская область по федеральной программе за три года получит свыше двух миллиардов рублей.