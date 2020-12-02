Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Петербургский ювелир, переболевший коронавирусом в начале пандемии, создал настоящий респиратор стандарта 3М из белого золота и драгоценных камней стоимостью в 10 млн рублей. Его уже выкупил анонимный коллекционер. Об этом 2 декабря сообщили в ювелирной компании.

Петербургский ювелир создал респиратор стоимостью в 10 млн рублей Mozi J

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Как рассказал на своей странице в Instagram автор проекта Дмитрий Mozi J, 7 марта он вернулся из Барселоны, а через пару дней почувствовал первые признаки COVID-19. После выздоровления ювелир решил вместе со своей командой сделать полноценный респиратор из драгоценных металлов.

«Я хотел взять зарекомендовавший себя за много лет респиратор 3М и сделать то, что никто до этого не делал. Понадобилось несколько недель моделирования и технических решения, чтобы запустить процесс изготовления», — рассказал он.

В процессе изготовления создатели уникального респиратора постоянно сталкивались с различными трудностями: неправильный расчёт усадки; финишный вес изделия; внутренние особенности строения; габариты, а также ограничительные меры во время карантина.

После долгой и кропотливой работы команда Mozi J создала драгоценный респиратор 3М, который способен выполнять функции защиты от COVID-19 и также подойдёт для использования на химических производствах. Конечный вес изделия составил 450 грамм, оно инкрустировано 3.750 бриллиантами. Себестоимость на момент изготовления респиратора составила 10 млн рублей.

«В данный момент изделие готово и недавно было выкуплено, покупатель является частным коллекционером и пожелал остаться инкогнито», — утончили в ювелирной компании.