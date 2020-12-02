Москва, , 12:34 — REGNUM Для российских властей приоритетом по вакцине от COVID-19 является её использование и производство внутри страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне и внутреннее производство, то есть производство внутри России, которое, собственно, уже разворачивается», — сказал Песков.

По его словам, именно производство внутри страны обеспечит потребности жителей РФ.