Ставрополь, , 12:31 — REGNUM Сильный гололед и ветер до 20 м/с ожидаются на большей части территории Ставрополья 2 и 3 декабря. В этой связи в крае объявлено экстренное предупреждение, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«По данным ставропольского Гидрометцентра, до конца 2 декабря и далее 3 декабря в западных, центральных и юго-восточных районах Ставропольского края ожидается сильный гололед в сочетании усилением восточного ветра до 15−20 м/с», — сказано в сообщении.

Температура воздуха на Ставрополье в эти два дня, по прогнозам синоптиков, не поднимется выше пяти градусов, а ночью она может опуститься до минус четырех градусов. Местами также ожидаются туман и небольшие осадки.

В связи с непогодой существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — могут быть повреждены линии связи и электропередачи, нарушена работа систем жизнеобеспечения. В краевом МЧС рекомендовали жителям быть осторожными во время нахождения на улице.