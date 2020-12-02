Москва, , 12:30 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой аппарата «Чанъэ-5» на поверхность Луны, назвав это достижением китайской космической программы. Об этом он заявил 2 декабря на встрече глав правительств России и КНР.

«Хотел бы поздравить вас и весь китайский народ с успешной посадкой зонда «Чанъэ-5» на поверхность Луны, этапным достижением космической программы КНР. Уверен, что российско-китайское сотрудничество в области космоса продолжит своё динамичное развитие», — сказал Мишустин, обращаясь к своему коллеге из Китая Ли Кэцяну.

Как сообщало ИА REGNUM, посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» 2 декабря приступил к сбору реголита — сыпучего грунта в поверхностном слое горной породы на Луне.

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