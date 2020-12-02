Москва, , 12:29 — REGNUM Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко настороженно отнеслась к инициативе МВД РФ допускать россиян к сдаче экзаменов на водительские права с 16 лет. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она, в частности пояснила:

«Я бы с осторожностью отнеслась к такому нововведению. Хотя опыт стран, в которых разрешено вождение для 16−17 летних подростков, подсказывает, что это предложение вполне применимо.

Во-первых, меня смущает, что разрешение требуется только от одного родителя. На мой взгляд, в таком серьезном деле, как вождение, если уж и брать ответственность за все действия своего ребенка, то это должны делать оба родителя. И не только потому, что в случае ДТП, они должны будут нести ответственность, в том числе и материальную за счет совместно нажитого имущества, но и потому, что один из родителей может быть просто против получения водительских прав подростком.

Кроме того, меня волнует моральная и психологическая составляющая права подростка водить машину. Автомобиль является средством повышенной опасности и требует особой концентрации внимания и ответственности. У меня есть опасения, что у подростков с этим могут быть проблемы. А ведь движение на дороге — это человеческие жизни».

Как уже сообщало ИА REGNUM, МВД РФ предложило допускать к экзамену на водительские права с 16 лет. Об этом сказано в проекте административного регламента по проведению экзамена, разработанный министерством. Планируется, что документ вступит в силу 1 апреля 2021 года.

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