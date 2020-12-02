Джакарта, , 12:27 — REGNUM В Индонезии за сутки подтвердили 5533 случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По данным источника, в стране продолжает расти число новых случаев заражения SARS-CoV-2. По состоянию на 2 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 549 508 носителей коронавируса и 17 119 случаев смерти.

Известно, что за сутки эпидемия унесла жизни 118 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Великобритании и министерство образования и культуры Индонезии проводят серию семинаров по цифровым навыкам и дистанционному обучению.

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