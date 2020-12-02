Тула, , 12:27 — REGNUM В Тульской области за минувшие сутки подтвержден 171 новый случай заражения коронавирусом, данные 2 декабря опубликовал федеральный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 168 новых случаях заражения.

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При этом 185 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, за минувшие сутки выписаны. Скончались четверо человек с COVID-19.

Всего в Тульской области с марта 2020 года подтверждено 16 945 случаев заражения корнавирусом, 14 896 человек выздоровели, скончался 491 пациент.