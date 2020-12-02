Нальчик, , 12:24 — REGNUM В Кабардино-Балкрии число скончавшихся от COVID-19 за все время пандемии достигло 221 человека. За прошедшие двое суток было зафиксировано еще шесть случаев смерти пациентов, сообщили в республиканском минздраве. Среди скончавшихся трое мужчин — 60-летний житель селения Заюково, 88-летний житель города Нальчика и 37-летний житель села Кахун.

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Также умерли три женщины 87-летняя и 73-летняя жительницы города Нальчика и 84-летняя жительница села Хасанья. Стоит отметить, что за последние месяцы в регионе ежедневно фиксируется не менее двух случаев летального исхода от опасной инфекции.

Всего в Кабардино-Балкарии на 2 декабря выявлено 12 904 случая заражения коронавирусом, выздоровели из них 10 279 человек.

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