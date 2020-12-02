Брянск, , 12:30 — REGNUM Благодарность за проявленное мужество, неравнодушие к чужой беде и готовность бескорыстно прийти на помощь вручили следователи помощнику машиниста локомотивной бригады депо Брянск-2 Сергею Зайцеву. Мужчина заметил насильника, пристававшего к школьнице, скрутил его и удерживал до приезда полиции, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ноябре 2020 года помощник машиниста с коллегой на станции перемещали 20 вагонов. После манёвра Сергей Зайцев начал доставать тормозные башмаки и увидел как по платформе идёт девочка, а к ней пристает взрослый мужчина. Школьница оттолкнула незнакомца, побежала, но он стал преследовать её, повалил на землю и начал расстёгивать куртку. Помощник машиниста добежал до платформы, окликнул злоумышленника, а когда тот решил скрыться — погнался за ним, скрутил и удерживал до приезда полиции. За мужество Сергея Зайцева наградили благодарственным письмом.

Задержанный оказался ранее неоднократно судим. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.