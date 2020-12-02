Нур-Султан, , 12:23 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разрабатывает национальный план по модернизации системы социальных служб. Об этом заявил глава ведомства Биржан Нурымбетов 2 декабря на заседании правительства.

По его словам, план представляет собой концепцию перехода системы социального обслуживания на подушевое финансирование. Нурымбетов отметил, что в Казахстане проводится политика по реабилитации социальных служб.

Кроме того, в республике начато обучение 12 тыс. социальных работников. Министр добавил, что новый кодекс социального обеспечения предусматривает повышение статуса социального работника.

Отметим, 2 декабря на заседании правительства Казахстана обсудили государственную социальную политику, в том числе охват технической помощи инвалидам.

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