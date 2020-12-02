Саратов, , 12:22 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки летальные исходы произошли еще с шестью инфицированными пациентами. Об этом сообщает облминздрав.

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Среди погибших — пять женщин 56, 61, 63, 66, и 70 лет, а также 58-летний мужчина. Лечение инфицированных пациентов осложняли имеющиеся серьезные сопутствующие заболевания.

Таким, образом, по состоянию на 2 декабря жертвами ковида за все время наблюдения числятся уже 250 саратовцев.

ИА REGNUM напоминает, учреждения социального обслуживания и здравоохранения в Саратовской области во время новогодних праздников и подготовки к ним будут работать штатно. Медиков во время дежурств и смен в праздничные дни дополнительно поддержат. Прежде всего, расширенным рационом питания тех, кто круглосуточно трудится в ковидных больницах.

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