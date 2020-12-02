Нальчик, , 12:10 — REGNUM Власти Кабардино-Балкарии уточнили занятость коечного фонда в медорганизациях, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19. В настоящее время в республике заняты 77% всех мест в ковидных госпиталях. Такие цифры прозвучали 1 декабря в ходе заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

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По данным минздрава КБР, в республике план федерального минздрава по созданию дополнительных коек до нормативной потребности выполнен на 214%. В настоящее время в республике функционируют девять COVID-госпиталей, созданные на базе восьми медорганизаций. Их общая мощность составляет 1859 коек, 1048 из них оборудованы подачей кислорода.

Как сообщили 2 декабря в минздраве Кабардино-Балкарии, на сегодняшний день в госпиталях получают медицинскую помощь 1437 пациентов, в тяжелом состоянии в реанимациях находится 81 из них.