Москва, , 12:06 — REGNUM Предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, который не использует средства индивидуальной защиты (СИЗ), если их обязательное использование установлено властями региона. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ.

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Суд пояснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти были установлены требования обязательного использования СИЗ при посещении объектов торговли.

«Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ», — говорится в решении.

Как сообщало ИА REGNUM, маски в общественных пространствах того или иного типа необходимо носить во всех регионах страны. По всей России проводятся и стандартные рейды, и проверки. Однако в ряде регионов к соблюдению правил стараются принудить и иными способами.

Так, чиновники Томской области решили награждать благодарственными письмами продавцов магазинов, которые отказываются обслуживать покупателей без масок. По некоторым данным, премии, но уже денежные, получат и активисты народных дружин.

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