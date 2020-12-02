Липецк, , 12:06 — REGNUM В Липецкой области 2 декабря подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 510 положительных тестов.

За весь период наблюдения 9330 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 140 — за последние сутки. 120 человек скончались. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Липецкой области скончались ещё три пациента с COVID-19