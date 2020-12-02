Салехард, , 12:05 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ЯНАО.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 198 случаев заражения.

Основные очаги заражения на 2 декабря: Ноябрьск — 32; Надымский район — 29; Новый Уренгой — 13; Пуровский район — 24; Губкинский — 19; Муравленко — 26.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 2 декабря 26 740 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 18 154 человека, 265 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека более, чем днём ранее).