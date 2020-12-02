Курск, 2 декабря 2020, 12:03 — REGNUM В Курской области по состоянию на 2 декабря зарегистрировано 203 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждены четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 13 тыс. 364 пациента, в том числе 311 — за последние сутки.
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