Курск, , 12:03 — REGNUM В Курской области по состоянию на 2 декабря зарегистрировано 203 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

За последние сутки подтверждены четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 13 тыс. 364 пациента, в том числе 311 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом