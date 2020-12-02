Москва, , 12:02 — REGNUM В новогоднем корпоративе при условии снятия ограничений по коронавирусу согласились бы участвовать 47% работающих жителей России, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Не пошли бы на вечеринку с коллегами 32% опрошенных. Чаще всего мечтают участвовать в новогоднем корпоративе работники моложе 24 лет — 63% и сотрудники, которые присутствовали на вечеринке в прошлом году — 66%.

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Среди работников компаний, где не отмечалось наступление 2020 года, в этом году на празднование Нового года пришли бы 44%. Также пришли бы те, кто прогуляли прошлогодние корпоративы (18%).

Опрос проведен 18—25 ноября 2020 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет в 505 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, только 4% компаний в России решили провести новогодние корпоративы в новом формате — дистанционно.

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