Курск, , 12:01 — REGNUM В Курской области 2 декабря зарегистрировано 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Всего в регионе выявлено 15 тыс. 613 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 13 тыс. 364 пациента, в том числе 311 — за последние сутки. Скончались 203 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области скончался ещё один пациент с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Курской области число жертв COVID-19 перевалило за 200