Стокгольм, , 12:02 — REGNUM В некоторых странах уровень распространения коронавируса начинает снижаться и становится все незаметнее. Однако эпидемиологическая ситуация в Швеции, по данным Агентства общественного здравоохранения, становится хуже, так как сейчас рост числа новых случаев заражения фиксируется во всех возрастных группах. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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»Сейчас у нас наблюдается рост уровня распространения среди всех возрастных групп», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Напомним, что с 27 ноября в Швеции зарегистрировано 17 629 новых случаев заражения вирусом.

«Возможно, мы находимся на каком-то плато, но с крайне высоким распространением инфекции, которое в действительности не прекратилось», — заявил Тегнелл.

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