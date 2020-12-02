Нальчик, , 11:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возобновлены поисковые работы в реке Баксан, куда в июне 2020 года упал автомобиль с находившимися в нем людьми. Тела двоих из них были найдены, а 14-летний пассажир так и не был обнаружен.

В настоящее время в связи с понижением уровня воды в реке Баксан спасатели МЧС вновь ищут пропавшего подростка 2006 г. р.

К работам привлечены силы и средства Эльбрусского поисково-спасательного отряда в количестве 35 человек, четырех единиц техники и двух плавсредств, а также от администрации Эльбрусского района — десять человек и две единицы техники, сообщили 2 декабря в пресс-службе МЧС по региону. Помимо этого, в поиске пропавшего принимают участие волонтеры из числа местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП на дороге между населенными пунктами Тырныауз и Былым произошло 30 июня 2020 года. Автомобиль ВАЗ 2109 сорвался в реку. В результате поисков были обнаружены тела двоих человек. В течение нескольких недель велись поиски 14-летнего мальчика, но они не дали результата.