Мурманск, , 11:53 — REGNUM В Мурманской области с начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 27 996 человек, а последние сутки — у 290. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидер по заболеваемости и суточному приросту — Мурманск (+102 за сутки). на втором месте — Североморск (+42), на третьем — Мончегорск (+27).

На лечении с COVID-19 находятся 3226 человек.

По данным штаба, за последние сутки в регионе скончались три ковид-пациента, общее число жертв коронавируса выросло до 485.