Нью-Йорк, США, , 15:57 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) не включило Северную Корею в доклад с перечнем стран, которым будет предоставлена гуманитарная помощь в 2021 году. Об этом сообщает радио «Свободная Азия».

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Известно, что КНДР исключили из данного списка в связи с невозможностью оценки ситуации в стране из-за пандемии коронавируса.

Как отметил представитель УКГВ Йенс Ларке, в связи с введением ограничений на передвижение из-за пандемии, провести оценку, мониторинг и проверку новых сведений невозможно.

Тем не менее, не смотря на вышеуказанное гуманитарная помощь КНДР в 2021 году всё же будет оказана в соответствии с действующими директивами ООН.

Напомним, что с конца января власти Северной Кореи закрыли границу в целях недопущения распространения коронавируса, а большинство временно находившихся на территории страны представителей ООН покинули её.