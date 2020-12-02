Мадрид, , 11:51 — REGNUM За ноябрь 2020 года в Испании зафиксирован рост числа безработных. Об этом сообщает пресс-служба министерства занятости и социального обеспечения страны.

Сообщается, что за минувший месяц число безработных выросло на 25,3 тысяч. Таким образом, число безработных в Испании достигло 3,85 млн.

Наибольший прирост потери кадров наблюдаются в сфере услуг, где рабочие места потеряли 24 959 человек. Далее идёт сфера строительства — здесь число увеличилось на 1482. В то же время в сельском хозяйстве число безработных людей снизилось на 4 624, а в промышленности — на 302.

Наибольший прирост безработных наблюдается в Галисии, на Канарских островах и в Кастилии-и-Леоне.