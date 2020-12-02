Томск, , 11:50 — REGNUM В Томской области прирост случаев заражения коронавирусом вновь превысил 200 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, за минувшие сутки выявлено 205 новых носителей.

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Почти у половины из них заболевание протекает бессимптомно. У 12 пациентов диагностирована пневмония, ещё у 94 — ОРВИ. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии достигло 18 846. В обсерваторах остаются 45 человек.

Тем временем, выздоровели за сутки 247 пациентов, а всего к настоящему времени от COVID-19 излечились 13 916.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области зарегистрировали шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 скончался 171 человек.

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