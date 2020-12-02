Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Администрация Тбилиси из-за риска распространения коронавируса не будет в этом году открывать развлекательный комплекс «Новогодняя деревня». Об этом, как сообщает телеканал Formula News, 2 декабря заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании правительства города.

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«Из-за эпидемии в Тбилиси в этом году не будет «Новогодней деревни», — сказал Каладзе. — Это могло создать большую опасность, так как многие люди пришли бы с детьми, бабушками и дедушками, и их было был сложно контролировать».

Мэр Тбилиси добавил, что в бюджет города на новогодний комплекс было заложено до 800 тыс. лари (до $240 тыс.). Эти деньги перечислят в резервный фонд. На них мэрия приобретет для нуждающихся продукты питания.

Стоит отметить, что Тбилиси лидирует в Грузии по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным на 2 декабря, в стране за последние сутки выявили 4033 носителя SARS-CoV-2, из них в столице — 1705, или 42% от общего числа.

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