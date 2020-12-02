Барнаул, , 11:49 — REGNUM Инициатива МВД РФ допускать россиян к сдаче экзаменов на водительские права с 16 лет может привести к различным злоупотреблениям и нарушениям, считает руководитель фракции («Справедливая Россия») в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту иИА REGNUM появившийся в портале проектов нормативных актов проект нового административного регламента по проведению экзамена, он пояснил:

«Я достаточно неоднозначно отношусь к инициативе разрешить сдавать на права с 16 лет. С одной стороны, никто не говорит о том, что 16−17-летний гражданин сразу сядет за руль и поедет — управлять автомобилем все равно по-прежнему можно будет только с 18 (если, конечно, Правительство РФ не согласится с предложением МВД разрешить управлять автомобилем с 17 лет в присутствии «водителя-наставника»).

Да и получить водительское удостоверение 16-летний сможет только в случае сдачи строгого экзамена, что уже само по себе подтверждает его возможность быть полноценным участником дорожного движения. Но с другой стороны, мы же понимаем, что 16−17 летние парень или девушка, получившие водительское удостоверение, естественно сразу же захотят сесть за руль, а поскольку до достижения ими 18 лет этого сделать по-прежнему будет нельзя, на практике это может привести к различным злоупотреблениям и нарушениям, чего, конечно, не хотелось бы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что МВД РФ предложило допускать к экзамену на водительские права с 16 лет, известили в ТАСС со ссылкой на проект административного регламента по проведению экзамена, разработанный министерством.

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