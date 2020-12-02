Москва, , 11:42 — REGNUM Никуда не планируют переезжать из своего населённого пункта 60% жителей России. В другой регион страны хотят перебраться 20%, в другую страну — 9%, показал опрос Фонда «Общественное мнение».

Читайте также: Из-за работы готовы переехать в другой регион 22% граждан РФ

По мнению 62% опрошенных, в их населённом пункте жить лучше, чем в Москве: не шумно, в столице перенаселенность (23%). устраивают условия жизни по месту жительства (11%), красивая природа, хорошая экология (8%).

На данную тему: Более 1,3 тыс. человек хотят переехать из Магаданской области

Те, кто желают поменять место своего проживания, завили, что хотят лучших условий жизни (6%), больше возможностей для самореализации себя и детей (4%), больше рабочих мест и лучше климат (по 4%).

Телефонный опрос проведен 30 октября — 1 ноября 2020 г. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, к переезду готовы многие жители Дальневосточного ФО (60%). Жители Уральского ФО, наоборот, не готовы к смене места проживания (79%).

Читайте также: 30% граждан РФ готовы переехать ради высокой зарплаты