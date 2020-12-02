Оренбург, , 11:42 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 2 декабря, выявлено 183 случая заражения коронавирусом. Обще число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 23 544 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе произошёл незначительный рост суточного показателя: на 1 декабря за сутки выявили 182 случая заражения.

От болезни оправились 20 136 пациентов, в том числе147 — за последние сутки. Жертвами коронавирусной инфекции стали 224 человека, среди них трое — за минувшие сутки.

Напомним, министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова 2 декабря заявила о стабилизации эпидситуации в регионе и планомерном сокращении коечного фонда для пациентов с COVID-19.

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