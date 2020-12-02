Скопье, , 11:50 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии во вторник, 1 декабря, сообщили о том, что за прошлые сутки в результате обследования 3 012 человек в стране было выявлено 1 069 носителей коронавируса. Еще 1 242 человека выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране были выявлены 62 945 случаев заражения. 1 792 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 29 — за последние сутки. 40 188 пациентов выздоровели. Лечение проходят 20 965 человек. Число выздоровлений уже третьи сутки подряд превышает число заражений.

По словам министра здравоохранения страны Венко Филипче, благодаря этому ситуация в госпиталях начинает нормализовываться. Тем не менее, смертность остается высокой.

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Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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