Абакан, , 11:40 — REGNUM Министерство экономического развития Хакасии предложило расширить список послаблений для заведений общепита. По словам руководителя ведомства Виктора Богушевича, из-за действующих ограничений кафе и рестораны несут убытки, передали ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

В частности, предлагается на час продлить время работы — до 23 часов. Министр аргументировал это тем, что ограничение до 22 часов не оказывает влияния на эпидобстановку. Риск заражения в общественном транспорте и магазинах гораздо выше, чем в кафе.

Кроме того, Богушевич призвал разрешить проведение новогодних мероприятий с 15 декабря при соблюдении санитарных требований. Глава региона Валентин Коновалов поручил представить предложения к 3 декабря. Впрочем, они могут и не пройти.

«Управление Роспотребнадзора по Хакасии заняло категоричную позицию, возражая против смягчения ограничений, хотя аргументированных доводов против этого решения от представителей ведомства сегодня не поступило», — отметили в правительстве.

Читайте также:

В Хакасии за сутки выявили 183 носителя коронавируса

Минэкономики Хакасии предложило смягчить ограничения для кафе и ресторанов