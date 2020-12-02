Барнаул, , 11:38 — REGNUM В Алтайском крае складываются неблагоприятные погодные условия. Как сообщает сегодня, 2 декабря, официальный сайт краевого правительства, в регионе местами ожидается сильное изморозевое отложение. Кроме того, в Барнауле и Бийске до 16:00 местного времени сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Что касается температуры воздуха, то по данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2, 3 и 4 декабря в крае будет преимущественно без осадков, местами туман, изморозь. Днем воздух будет прогреваться до минус 11 — 6 °C. Ночные температуры составят минус 16−21°C, местами до — 27 °C. На дорогах гололедица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наступившая зима в Алтайском крае выдалась малоснежной, в отличие от предыдущей, 2019 г., когда метровое сугробы наблюдались уже в ноябре.