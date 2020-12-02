Биробиджан, , 11:37 — REGNUM В Еврейской автономной области на заседании антитеррористической комиссии признали, что в регионе сохраняется риск происшествий на фоне нагорно-карабахского конфликта. В регионе была проведена работа с национальными общественными организациями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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В Еврейской АО работают девять сообществ, объединённых по национальному признаку, — азербайджанское, таджикское, дагестанское, армянское, узбекское, корейское, чеченское, цыганское, граждане КНР. Также в регионе зарегистрированы 62 религиозные организации.

«С целью выработки мер, направленных на недопущение возникновения на территории области конфликтных ситуаций и их регулирование, в июле и сентябре 2020 года силовыми структурами области проведены рабочие встречи с представителями руководства национальных общественных организаций, диаспор и землячеств Азербайджана и Армении, на которых выработаны меры по недопущению конфликтов в среде данных диаспор», — сообщил начальник департамента по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в ЕАО Павел Акулов.

Как сообщало ИА REGNUM, обследование местности, а также поиск и очистку от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы №10 в Степанакерте закончили представители миротворческих сил России.