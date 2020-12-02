Джакарта, , 11:37 — REGNUM Председатель Объединенного освободительного движения Западного Папуа Бенни Венда провозгласил независимость индонезийской провинции Папуа и объявил себя временным президентом временного правительства, сообщает СNN Indonesia.

«Сегодня мы объявляем о формировании временного правительства Западного Папуа. Мы готовы захватить нашу территорию, и мы больше не будем подчиняться незаконным военным правилам Джакарты», — заявил Бенни Венда 2 декабря 2020 года.

«Начиная с 1 декабря 2020 года мы приступаем к созданию нашей собственной конституции и возвращаем наши суверенные земли», — добавил председатель Объединенного освободительного движения Западного Папуа.

В национальной армии Индонезии отметили, что заявление Бенни Венда не имеет оснований и будет преследоваться правоохранительными органами.

Напомним, сепаратистское движение в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа борется за независимость. В 1963-м была предпринята первая попытка провозглашения независимой Республики Западное Папуа, силой пресечённая индонезийскими властями.

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