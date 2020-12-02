Махачкала, , 11:32 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против главы одного из сельских поселений Гумбетовского района Дагестана, который обвиняется в хищении бюджетных средств. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, глава села в ноябре 2017 года и мае 2019 года заключил с подрядной организацией договоры на благоустройство территории поселения на сумму 114 тыс. рублей. При этом он составил липовые акты выполненных работ, поскольку благоустройство на самом деле не проводилось. Выделенные из бюджета деньги обвиняемый обналичил и присвоил себе.

Главе села предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. Для возмещения причиненного ущерба суд наложил арест на земельный участок фигуранта стоимостью более 140 тыс. рублей.

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