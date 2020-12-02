Севастополь, , 11:32 — REGNUM В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 декабря в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 62 новых носителях инфекции.

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»По состоянию на утро 2 декабря зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 24 человека госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — сообщили в пресс-службе.

Самому младшему из новых пациентов всего два месяца, самому старшему — 90 лет. Также за сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 104 пациента. Скончались за сутки три человека — две женщины в возрасте 67 лет и 81 года и 69-летний мужчина.

За весь период пандемии в Севастополе подтверждено 4477 случаев заражения коронавирусом, выздоровели ровно 4 тыс. человек, скончались 126 пациентов с COVID-19.

В стационарах Севастополя на 2 декабря проходят лечение 137 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, ещё 103 пациента находятся в «Изумруде», амбулаторно лечатся 188 человек. Под наблюдением находится 543 человека, контактировавшие с заболевшими, но не имеющие подтверждённого диагноза.