Пермь, , 11:31 — REGNUM В Пермском крае с начала пандемии скончались 1 010 носителей коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

От коронавирусной инфекции умерли 659 человек. Причиной летального исхода 351 пациента, у которого выявлен коронавирус, названы сопутствующие заболевания.

За сутки, по состоянию на 2 декабря, жертвой COVID-19 стали 15 человек.

На сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 2 105 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 115 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье выявлено ещё 304 случая заражения коронавирусом