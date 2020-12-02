Ульяновск, , 11:28 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус значительно превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 407 и 257. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 2 декабря, в Ульяновской области всего лабораторно подтверждено 28 112 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки выявлено 257 носителей новой коронавирусной инфекции.

Переболели COVID-19 в регионе 24 079 человек, доля выздоровевших составила 85,65%. В том числе за последние сутки победили коронавирус 407 пациентов.

При этом в Ульяновской области умерли от COVID-19 ещё девять пациентов. В результате общее число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 354.

Отметим, что в Ульяновске в декабре завершится ремонт регистратуры в поликлинике № 4, которая обслуживает 120 тыс. жителей. Для разгрузки медучреждения в скором времени будет открыт филиал поликлиники в строящемся микрорайоне Новая жизнь.